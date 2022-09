Security Essen 2022: VIVOTEK präsentiert neuestes VMS, die VAST Security Station

Taipeh (ots/PRNewswire) -VIVOTEK (TWSE: 3454), der weltweit führende Anbieter von IP-Überwachungslösungen, hat heute angekündigt, dass er seine leistungsstarke intelligente Videomanagement-Software, VAST Security Station (VSS), zum ersten Mal am Stand 5C42 in Halle 5 der diesjährigen Security Essen in Deutschland vorstellen wird.„Die VSS ist ein integraler Bestandteil der Video-Management-Lösungen der nächsten Generation der VIVOTEK. Sie bietet intuitive Dienste und Mechanismen zum einfachen Suchen, Überwachen und Verwalten von Überwachungsmaterial und hilft den Kunden, das Beste aus ihren VIVOTEK-Produkten herauszuholen", erklärt Louis Liao, Product Planning Director. In Bezug auf die Funktionen betonte Louis: „Die VIVOTEK-VSS bietet eine Plattform für jede erdenkliche KI und für die Suche nach und den Anschluss an verschiedene Netzwerkkameras, während sie gleichzeitig ein Datenschutzschild zur Gewährleistung der Informationssicherheit bietet. Die Benutzer können Untersuchungen mit Deep Search durchführen, um die Sucheffizienz zu maximieren. Die Lösungen können auch an die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Benutzer angepasst werden. Darüber hinaus ist die VIVOTEK-VSS zukunftssicher und kann jederzeit nahtlos aufgerüstet werden, ohne dass die Kosten in die Höhe schnellen."Nachträgliche Videountersuchungen und Beweisverfahren sind oft langwierig und schwierig. Mit der VIVOTEK-VSS und ihren leistungsstarken KI-Analysetools kann die Effizienz der Beweisermittlung und -erfassung erheblich gesteigert werden. Die integrierte Deep-Search-Funktionalität ermöglicht darüber hinaus eine eingeschränkte Suche nach Verlauf, Szenario oder bestimmten Merkmalen sowie eine konsolidierte Suche mit Daten von mehreren Kameras.Bei der Suche nach Merkmalen wandelt das System Metadaten in quantifizierbare Zielgrößen für eine schnellere Identifizierung von Personen-/Fahrzeugmerkmalen um, darunter Geschlecht, Alter (Erwachsener/Kind), Farbe der Kleidung (oben/unten) und Zubehör (Hut/Rucksack) oder Fahrzeugtyp (Auto/Lkw/Roller/Fahrrad) und Farbe. VIVOTEK nutzt modernste KI-Technologie, um die Bildanalyse an der Quelle zu ermöglichen und die Genauigkeit der Videoanalyse mit der Zeit zu verbessern. Die VIVOTEK-VSS erkennt außerdem Grenzüberschreitungen, Einbrüche und ungebetene Gäste und bietet automatisierte Warnmeldungen bei Ereignissen, um das Sicherheitsmanagement zu erleichtern.Im ersten Halbjahr 2023 soll eine Reihe wichtiger IP-Überwachungslösungen mit der brandneuen VIVOTEK-VSS eingeführt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von VIVOTEK: www.vivotek.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892416/A_range_of_essential_to_advanced_IP_surveillance_solutions_centered_on_the_all_new_VIVOTEK_VSS_is_sc.jpgPressekontakt:Angel Hsiao,angel.hsiao@vivotek.comOriginal-Content von: VIVOTEK Inc., übermittelt durch news aktuell