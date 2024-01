Securitas Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Securitas-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 89,24 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 97,94 SEK weicht daher um +9,75 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (93,14 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Securitas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage bei Securitas festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Securitas weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Securitas-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen ein gemischtes Rating von "Gut", "Neutral" und "Schlecht", was auf eine uneinheitliche Einschätzung der Wertentwicklung hinweist.