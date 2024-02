Securitas Aktie: Alles andere als uninteressant …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Securitas eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Securitas daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Securitas derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,67 Punkten, was bedeutet, dass die Securitas-Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch der 25-Tage-RSI von 36,19 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Securitas insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien. Bei Securitas wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Securitas-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 90,49 SEK. Da der letzte Schlusskurs bei 104,75 SEK liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt. Somit wird die Securitas-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.