Secure Energy Services Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Secure Energy Services wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Secure Energy Services überverkauft ist, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,48 und zeigt ebenfalls, dass Secure Energy Services überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Secure Energy Services eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Diese negative Veränderung des Stimmungsbildes wird durch die Auswertung der sozialen Medien deutlich, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wird hingegen neutral bewertet. Insgesamt wird Secure Energy Services in dieser Hinsicht daher mit "Schlecht" eingestuft.

Des Weiteren zeigen sich bei Aktienkursen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung als wichtige Einschätzungsgrundlage. Bei Secure Energy Services wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Jedoch wurden in den sozialen Medien rund um Secure Energy Services in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Secure Energy Services insgesamt 8 Analystenbewertungen, welche sich zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" zusammensetzen. Kurzfristig aus institutioneller Sicht gilt die Aktie als "Gut"-Titel, da 4 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 10,02 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt. Secure Energy Services erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Gut"-Bewertung.

