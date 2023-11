Secure Energy Services Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Qurate Retail":

Secure Energy Services wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 12,64 und liegt damit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 76. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Daher erhält Secure Energy Services in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Secure Energy Services derzeit bei 8,01 CAD, was +5,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer positiven kurzfristigen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +15,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Secure Energy Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -2,07 Prozent, was bedeutet, dass Secure Energy Services eine Outperformance von +11 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Der gesamte Energiesektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,07 Prozent, und Secure Energy Services lag 11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.