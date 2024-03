Secure Energy Services Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Secure Energy Services. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Secure Energy Services liegt bei 37,04, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 24,15, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Secure Energy Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 1,55 Prozentpunkte (3,91 % gegenüber 5,45 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,7 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 50. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Secure Energy Services auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.