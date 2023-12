Secure Bank Aktie: Ein unsicheres Investment?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Secure Bank mit 4 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 4,31 Euro für jeden Euro Gewinn der Secure Bank zahlt, was 49 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Secure Bank in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Secure Bank unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist die Secure Bank mit einer Rendite von 7,25 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent auf. Dies führt zu einer "+1"-Bewertung in dieser Kategorie und die Aktie erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Secure Bank liegt der RSI7 bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,5, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hindeutet. Insgesamt erhält die Secure Bank-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.