Secure Bank Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Secure Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,25 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,31 % für Handelsbanken. Dies ergibt eine Differenz von 1,94 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 6,67 Prozent, was 11,52 Prozent über dem Durchschnitt (-4,86 Prozent) für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Branchenvergleich mit Handelsbanken liegt die mittlere jährliche Rendite bei 18,94 Prozent, wobei Secure Bank 12,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Secure Bank liegt bei 76,92, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,21, was eine Bewertung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "Schlecht".

In technischer Hinsicht ergibt sich für die Secure Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 645,07 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 648 GBP, was einer Abweichung von +0,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 629,08 GBP weist nur eine Abweichung von +3,01 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Secure Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.