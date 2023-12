Secure Bank Aktie: Ist das noch normal?

Bei Secure Bank hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Secure Bank in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Secure Bank mit einer Rendite von 6,67 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Die Handelsbanken-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,88 Prozent, wobei Secure Bank mit 9,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Secure Bank in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 640,89 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 660 GBP liegt, also auf ähnlichem Niveau (+2,98 Prozent). Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (635,44 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+3,87 Prozent), weshalb auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Secure Bank insgesamt 3 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 108,71 Prozent, was als "Gut"-Empfehlung interpretiert wird. Insgesamt erhält Secure Bank daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.