Secure Bank Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs der Secure Bank hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 6,67 Prozent erhöht, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 10,33 Prozent erzielt hat, liegt Secure Bank mit 3,66 Prozent darunter. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Secure Bank derzeit bei 637,47 GBP liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 700 GBP, was einem Abstand von +9,81 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 657,64 GBP, was einer Differenz von +6,44 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt erhält die Secure Bank-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Secure Bank liegt bei 35,42, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Secure Bank in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Secure Bank derzeit 4,31, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.