SecureWorks Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Secureworks-Aktie wird von Analysten aktuell als "Schlecht" bewertet. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1 "Schlecht"-Bewertung abgegeben, während es keine "Gut"- oder "Neutral"-Bewertungen gab. Es gab auch keine aktuellen Analystenupdates zu Secureworks im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 28,41 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Secureworks eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Secureworks derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Software"-Branche.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Secureworks wird sowohl durch harte als auch weiche Faktoren beeinflusst. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 7,15 USD liegt, was 12,87 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 6,23 USD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,92 USD, was 5,24 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Secureworks ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.