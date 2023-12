SecureWorks Aktie: Das kann keiner glauben

Die Secureworks-Aktie zeigt momentan eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -2, wodurch die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Secureworks-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 22,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,26 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt führt dies zu einem "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich des Sentiments und Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Secureworks in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde weniger über Secureworks diskutiert als normal, und zudem nimmt die Aufmerksamkeit ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Secureworks-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,43 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 5,93 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Secureworks-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.