SecureWorks Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Secureworks-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) erhalten, da eine Abweichung von -14,83 Prozent vorliegt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) wird die Secureworks-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 36,99 und der RSI25 bei 48,7, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Secureworks eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,31 % ist. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Secureworks in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um -1,5 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -1,91 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Secureworks 1,11 Prozent unter dem Durchschnitt von -2,31 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.