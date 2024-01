SecureWorks Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Secureworks derzeit bei 7,05 USD liegt, während der Aktienkurs bei 6,29 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -10,78 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,08 USD, was einem Abstand von +3,45 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Secureworks diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Somit erhält Secureworks auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es auch eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Secureworks bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Secureworks-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,41 Prozent erzielt, was 12,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,68 Prozent, wobei Secureworks aktuell 14,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.