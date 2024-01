SecureWorks Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Secureworks kein gutes Rating gegeben, neutral 0 mal und schlecht 1 Mal. Langfristig betrachtet erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs liegt bei 7,38 USD, wobei die Analysten eine Entwicklung von 8,4 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 8 USD prognostizieren. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Secureworks eingestellt waren. Es gab vier positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Secureworks eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Secureworks liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche von 2,25 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Secureworks liegt bei 13,33, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 31,1 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.