SecureWorks Aktie: Der Knaller!

Die Secureworks-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten unterschiedlich bewertet. Während sie 0 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" eingestuft wurde, erhielt sie einmal das Rating "Schlecht". Langfristig betrachtet, wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten. Der aktuelle Kurs der Secureworks liegt bei 6,36 USD, und Analysten erwarten eine Entwicklung von 25,79 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 8 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Secureworks ist überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurde vor allem über positive Themen rund um Secureworks diskutiert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Secureworks um 4,22 Prozent vom GD200 (6,64 USD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,91 USD, was einem Abstand von -7,96 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Secureworks-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Secureworks festgestellt werden. Die Anzahl der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Zusammenfassend erhält Secureworks daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.