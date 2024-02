SecureWorks Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Am 14.03.2024 wird das in Atlanta, USA, ansässige Unternehmen SecureWorks seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der SecureWorks Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Erwartete Quartalszahlen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SecureWorks beträgt 557,40 Mio. EUR. Die Analysten prognostizieren für das vierte Quartal einen Umsatz von 336,18 Mio. EUR, was einem bemerkenswerten Anstieg von +215,56% im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Des Weiteren wird erwartet, dass sich der bisherige Verlust um +41,10% verringert und auf -26,21 Mio. EUR fällt.

Jahresprognose

Auf Jahressicht erwarten die Analysten jedoch einen leichten Rückgang des Umsatzes um -14,50% und einen drastischen Rückgang des Gewinns um -700,00% auf -50,90 Mio. EUR. Der Verlust pro Aktie wird voraussichtlich auf -0,43 EUR ansteigen.

Reaktion der Aktionäre

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Prognosen ist bereits spürbar, da der Kurs der SecureWorks Aktie in den letzten 30 Tagen um -5,64% gesunken ist.

Bewertungen von Analysten und Charttechnik

Analysten schätzen, dass der Aktienkurs von SecureWorks in den nächsten 12 Monaten auf 5,89 EUR sinken wird, was einem Verlust von -5,83% auf Basis des aktuellen Kurses entspricht. Die Charttechnik deutet ebenfalls auf einen stark negativen Kurstrend hin, da der Gleitende Durchschnitt 50 keine Unterstützung bietet. Aktionäre, die in naher Zukunft investieren möchten, sollten die Expertenschätzungen berücksichtigen und mit einem potenziellen Verlust von -5,83% innerhalb von 12 Monaten rechnen.

Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen wird zweifellos einen signifikanten Einfluss auf die SecureWorks Aktie und das Investorenverhalten haben. Es bleibt abzuwarten, ob die tatsächlichen Zahlen den Prognosen entsprechen und wie sich dies auf den Aktienkurs auswirken wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre SecureWorks-Analyse von 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich SecureWorks jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur SecureWorks Aktie

SecureWorks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...