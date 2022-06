SecureKloud führt die CloudEdge-Plattform ein, um die Einführung der Cloud zu erleichtern

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Plattform-as-a-Service-Modell soll Kosten um 80 % senken; Cloud-Integration um 90 % beschleunigenSecureKloud Technologies, ein führender Anbieter von Cloud-Transformationslösungen, hat die Markteinführung seines Platform-as-a-Service (PaaS)-Angebots CloudEdge bekannt gegeben, einer vollständig sicheren und konformen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Kraft der Automatisierung zu nutzen und die agile Bereitstellung von ganzheitlichen Cloud-Arbeitsumgebungen zehnmal schneller zu einem Bruchteil der Kosten zu erleben.Laut Precedence Research wird der globale Cloud Computing-Markt bis 2030 voraussichtlich 1.614,10 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2022 bis 2030 ein robustes Wachstum mit einer CAGR von 17,43 % verzeichnen.Eine vorgefertigte Self-Service-Cloud-Plattform wie CloudEdge ermöglicht es Unternehmen, prozess- und inhaltsintensive Anwendungen zu erstellen und dabei die Kosten und die Komplexität der Bereitstellung, Verwaltung und Aktualisierung der Plattform selbst zu minimieren. Es handelt sich um eine Kombination aus Infrastruktur, Betriebsfunktionen, Sicherheitsüberwachung und Governance, die einen schnelleren Zugriff auf Cloud-Ressourcen ermöglicht und die Flexibilität und Skalierbarkeit der Microservices-Architektur gewährleistet.Anand Kumar, Chief Revenue Officer bei SecureKloud, sagte zur Markteinführung: „Mit der beschleunigten Einführung der Cloud in globalen Organisationen ist eine Plattform wie CloudEdge für Unternehmen, die schnell skalieren wollen, unerlässlich. Wir freuen uns, dies als Abonnement- oder Freemium-Modell für unsere Kunden einzuführen, das ihnen dabei hilft, die ideale Methode für die Bereitstellung der Unternehmens-Cloud zu finden und das Cloud-Potenzial mit hyperautomatischen Funktionen zu maximieren."CloudEdge ist eine vollständig verwaltete und hochgradig automatisierte Cloud-Grundlagenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Cloud-Infrastruktur über jeden CSP (Cloud Service Provider) zu transformieren und zu verwalten, sei es AWS, GCP oder Microsoft Azure. Konfiguriert nach HITRUST-, SOC2-, HIPAA-, PCI- und GDPR-Standards werden Sicherheits- und Regulierungsprotokolle gewährleistet, die das Risiko von Datenschutzverletzungen reduzieren und eine reibungslose Bereitstellung sicherstellen.Informationen zu SecureKloud Technologies Inc.:SecureKloud ist ein führender internationaler Anbieter von IT-Business-Transformationen, sicheren Cloud-Operationen und Lösungen mit Sitz in der San Francisco Bay Area. Er ist an den indischen Börsen NSE und BSE notiert. Das Unternehmen ist ein von Drittanbietern geprüfter AWS-MSP-Partner der nächsten Generation, AWS Premier Partner, GCP (Google Cloud Platform) Premier Partner und ein nach ISO 27001 zertifizierter Cloud-Service-Provider.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1819513/SecureKloud_Technologies_Logo.jpgPressekontakt:Deeksha Hiremath,Handy: +91 9901394294,E-Mail: deeksha.hiremath@securekloud.comOriginal-Content von: SecureKloud Technologies, übermittelt durch news aktuell