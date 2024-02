Die Securcapital Holdings-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Culp":

Die Mushrooms-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,05 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,021 USD, was einem Unterschied von -58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-47,5 Prozent) eine negative Entwicklung, wodurch die Mushrooms-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Mushrooms liegt bei 80, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,32, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Mushrooms nur eine schwache Aktivität hervorbrachte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Mushrooms. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Mushrooms-Aktie, basierend auf technischer Analyse, dem Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie der Anleger-Stimmung.