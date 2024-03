Secura Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Secura-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 SGD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,078 SGD, was einem Unterschied von +30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Secura-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Secura. Die Redaktion bewertet dies daher als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der durchschnittlichen Diskussionshäufigkeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung für die Secura-Aktie. Der RSI7 beträgt 28,57 und führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 bei 33,33 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Secura-Aktie aktuell 18 und liegt damit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 80 in der Branche der kommerziellen Dienstleistungen & Supplies. Die Aktie wird daher als unterbewertet betrachtet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.