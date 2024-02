Secura Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs des Unternehmens Secura verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,59 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -0,79 Prozent, was bedeutet, dass Secura im Branchenvergleich eine Underperformance von -5,8 Prozent aufwies. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,54 Prozent, wobei Secura 2,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Secura gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Secura-Aktie zeigt einen Wert von 21,43 für den RSI7 (für sieben Tage), was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen Wert von 45,83 für den RSI25 (für 25 Tage), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Secura ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf, im Vergleich zu einem KGV von 38,04 in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies bedeutet, dass Secura unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.