Secunet Security Networks Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Secunet Security Networks liegt bei 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72,73 für IT-Dienstleistungen unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Secunet Security Networks mit 2,1 Prozent 21,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche hat Secunet Security Networks in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,83 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 5,71 Prozent gestiegen ist. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -28,08 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,25 Prozent. Daher erhält sie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.