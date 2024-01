Secunet Security Networks Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Secunet Security Networks beträgt das aktuelle KGV 38. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 69. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Secunet Security Networks daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Secunet Security Networks-Aktie ein Durchschnitt von 190,98 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 140 EUR, was einem Unterschied von -26,69 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und für diesen Wert (145,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,87 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Secunet Security Networks somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Secunet Security Networks liegt momentan bei 36,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25 zeigt keinen überkauften oder überverkauften Zustand (Wert: 59,39), wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält Secunet Security Networks eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Secunet Security Networks-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,59 Prozent erzielt. Dies liegt 37,62 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 12,52 Prozent, und Secunet Security Networks liegt aktuell 42,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.