Secunet Security Networks Aktie: Das gab es noch nie!

Secunet Security Networks wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen festgestellt hat. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Secunet Security Networks als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 38,97 liegt insgesamt 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 69,76 liegt. Damit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Secunet Security Networks derzeit eine Dividendenrendite von 1,56 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 22,84 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Betrachtet man die Performance der Aktie von Secunet Security Networks in den letzten 12 Monaten im Branchenvergleich, so erzielte sie eine Performance von -29,59 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 12,51 Prozent, was bedeutet, dass Secunet Security Networks im Branchenvergleich um -42,1 Prozent unterperformt hat. Im Vergleich zu der mittleren Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors von 7,97 Prozent im letzten Jahr liegt Secunet Security Networks 37,56 Prozent darunter. Diese Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.