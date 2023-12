Secunet Security Networks Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength-Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Ein Wert dazwischen gilt als neutral. Der RSI der Secunet Security Networks liegt bei 68,97 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,99 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Mithilfe unserer Analyse lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Secunet Security Networks hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Secunet Security Networks eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Secunet Security Networks mit einer Rendite von -29,59 Prozent mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,81 Prozent. Auch hier liegt Secunet Security Networks mit 39,39 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Anleger: In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine positive Stimmungslage. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Secunet Security Networks diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.