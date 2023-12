Secunet Security Networks Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Secunet Security Networks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 12,59 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -42,18 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,97 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Secunet Security Networks um 36,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Secunet Security Networks derzeit auf 192,51 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 138,6 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -28 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 149,16 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -7,08 Prozent auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Secunet Security Networks. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Secunet Security Networks. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Begriffen ist die Aktie von Secunet Security Networks mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,97 auf Basis der aktuellen Notierungen um 44 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (69,8). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Secunet Security Networks kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Secunet Security Networks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Secunet Security Networks-Analyse.

Secunet Security Networks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...