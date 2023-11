Secunet Security Networks Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Secunet Security Networks schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche. Die Differenz beträgt 20,52 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie von Secunet Security Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,9 Prozent. Damit liegt sie 7,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -0,81 Prozent. Secunet Security Networks liegt aktuell 8,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Secunet Security Networks liegt derzeit bei 47,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 65,73 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität rund um die Aktie von Secunet Security Networks. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.