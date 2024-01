Secunet Aktie – Wiedergeburt? Plus 17%. „Herausragendes Schlussquartal“

Secunet Aktie heute im positiven Blick der Anleger – Plus 17% derzeit. Es ist noch gar nicht so lange her, dass secunet den Kapitalmarkt mit einer völlig unerwarteten Prognosereduktion für 2023 Ende Oktober förmlich in Schockstarre versetzte: 27.10.2023 Tagesverlust auf XETRA von 28,56%.

Achterbahnfahrt der Gefühle – im November musste man gestehen, die Kosten nicht im Griff zu haben. Mit einem Umsatzziel von „mindestens“ 375 Mio EUR und der Reduktion des erwarteten EBIT auf 42 Mio EUR für 2023 – und dann auch gleich für 2024 „auf ähnlichem Niveau“ gesehen, konnten die Anleger der ehemaligen Analysten-Lieblingsaktie schwer umgehen. Heute nun ganz andere Vorzeichen. Die Aktie kann wenigstens die lange nicht mehr gesehene 150,00 EUR Marke nehmen. Woran liegt’s?

Q4 war herausragend – und hier übertreibt das secunet Management nicht!

Mit einem Jahresumsatz von – vorläufig – rund 393 Mio EUR (plus 13% gegenüber 2022) konnte man die Umsatzprognose klar toppen. Und secunet erzielte so im zehnten Jahr in Folge eine Umsatzsteigerung. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zwar mit etwa 43 Mio EUR (Vorjahr: 47,0 Mio EUR) „nur“ im Rahmen der Prognose.

Das zurückliegende vierte Quartal,…

….das traditionell als das stärkste im Jahresverlauf gilt, erwies sich erneut als entscheidend für die Ergebnisse und markierte zugleich das bisher erfolgreichste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 erwirtschaftete der secunet Konzern einen Umsatz von rund 154 Mio EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahresquartal (134,2 Mio. Euro). Das EBIT belief sich auf etwa 33 Mio EUR – ein signifikantes Plus von 42 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (23,1 Mio EUR).

„Das Geschäftsjahr 2023 war angesichts schwieriger konjunktureller Bedingungen, die von geopolitischen Krisen und Haushaltskürzungen geprägt waren, ein weiterer Beleg für unsere Stärke und das Engagement unseres Teams“, so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „Wir haben nicht nur einen neuen Rekordumsatz erreicht, sondern blicken auch zurück auf das bisher erfolgreichste Quartal in der Geschichte unseres Unternehmens. Zudem haben wir beträchtliche Investitionen getätigt, um unsere Wachstumsperspektiven zu stärken. Darunter fällt insbesondere der Aufbau eines speziell für Ministerien, Behörden und Sicherheitsorganisationen entwickelten Cloud-Ökosystems. Dieses System wird sämtliche Sicherheitsniveaus bis hin zur hohen Geheimhaltungsstufe GEHEIM abdecken und maßgeblich zum weiteren Unternehmenserfolg beitragen.“

Zukunft scheint ein Stückchen rosiger geworden.

Aber wie genau, wird sich erst am 22. März zeigen, dann will man neben dem Geschäftsbericht auch die Prognose für 2024 „liefern“. Die im Q4 aufgekommene Gewinndynamik scheint zwar für das Management bereits im Oktober absehbar gewesen zu sein, aber die Umsätze scheinen selbst für Insider überraschend stark gestiegen zu sein. Oder wollte man sich ein Stückchen „gute Nachrichten“ für Januar mit einer bewusst schwachen Umsatzerwartung vorbereiten? Darauf könnte die Relation zwischen EBIT und Umsatz hindeuten. Oder die Kostensituation bleibt weiter ein Schwachpunkt der Essener?

Secunet unzweifelhaft in einem Zukunftsmarkt tätig, möglicherweise nach der kräftigen Kurskorrektur wieder eine Anlage. Wachstumsdynamik kann auf jeden Fall wieder konstatiert werden für den Sicherheitskonzern. Aber ob „wieder alles gut ist“, wie vor dem Oktober-Schock? Dafür muss in der Prognose 2024 auch die Entwicklung des EBIT’s sich der wieder aufgekommen Umsatzdynamik anpassen. im Oktober sah man noch schwarz dafür – und im März?

