SecuAvail Aktie: Das war ja klar …

Die Secuavail-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 293 JPY gehandelt, was -0,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +5,67 Prozent über dem GD200 und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Secuavail-Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung der Anleger. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral ausfallen. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Secuavail liegt derzeit bei 28 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 hingegen zeigt keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt wird die Secuavail-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Stimmung und des RSI mit einem Gesamtrating von "Neutral" bewertet.