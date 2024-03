SecuAvail Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Secuavail in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Secuavail gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Secuavail. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Secuavail derzeit mit einem Wert von 42,5 als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet daher "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Secuavail derzeit bei 290,84 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 319 JPY notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 313,38 JPY, was einen Abstand von +1,79 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.