SecuAvail Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Secuavail. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) von Secuavail liegt bei 70,97, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Secuavail in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Secuavail wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Secuavail-Aktie bei 286,26 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,85 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 303 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 306,22 JPY, was einer Abweichung von -1,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Secuavail auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.