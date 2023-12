SecuAvail Aktie: Pleite oder Chance?

Die Diskussionen rund um Secuavail auf Plattformen der sozialen Medien zeigen ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Secuavail bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Secuavail jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Secuavail gemessen. Daher erhält das Unternehmen auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Secuavail ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,16 Punkten, was darauf hinweist, dass Secuavail weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Secuavail auf dieser Basis ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 66,35). Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Secuavail-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse ist Secuavail mit einem Kurs von 292 JPY inzwischen -1,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,62 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.