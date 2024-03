SecuAvail Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Secuavail wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Secuavail-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,72, was bedeutet, dass Secuavail hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Secuavail somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Secuavail eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb unsere Stimmungsanalyse zu einer "Neutral"-Einschätzung für Secuavail führt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmungslage rund um Secuavail wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält Secuavail bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Secuavail auf 293,01 JPY geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 308 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +5,12 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 316,86 JPY, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -2,8 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Secuavail somit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.