SecuAvail Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten vier Wochen wurden bei Secuavail keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und insgesamt erhält Secuavail daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Secuavail-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 275,19 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 290 JPY liegt, was einer +5,38-prozentigen Abweichung entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 306,34 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs (-5,33 Prozent) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik der Secuavail-Aktie. Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten Secuavail in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) der Secuavail führt zu einer Einstufung von "Schlecht" bei einem Niveau von 81,82. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung von 51,35. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

SecuAvail kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SecuAvail jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SecuAvail-Analyse.

SecuAvail: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...