Sectra AB Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug zueinander gesetzt. Für die Sectra-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 30,77, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dessen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Sectra daher ein "Gut"-Rating.

Was die fundamentalen Daten betrifft, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 71,57 Euro. Dies ist 38 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird die Sectra-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Sectra von 163,84 SEK eine Entfernung von +4,07 Prozent vom GD200 (157,44 SEK), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen anzeigt, weist einen Kurs von 133,51 SEK auf, was einem Abstand von +22,72 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Alles in allem wird der Kurs der Sectra-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend betrachtet, weist die Dividendenrendite von Sectra eine Rendite von 0,85 Prozent auf, was 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.