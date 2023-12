Sectra AB Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Anleger-Sentiment hat in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Sectra diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger auch vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sectra mit einem Wert von 71,57 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Das Branchen-KGV liegt bei 113,19, was einem Abstand von 37 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sectra bei 157,26 SEK verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 144,5 SEK, was einem Abstand von -8,11 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat ein Niveau von 131,22 SEK angenommen, was einem positiven Signal von +10,12 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sectra liegt der RSI7 aktuell bei 4,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Sectra-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.