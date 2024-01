Sectra AB Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Dividendenrendite von Sectra beträgt derzeit 0,85 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als neutral. Die Anleger-Stimmung bei Sectra zeigt sich in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt als neutral. In den letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sectra liegt mit 71,57 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 129, was die Aktie als günstig erscheinen lässt. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Sectra in Bezug auf die Dividendenrendite, Anleger-Stimmung, fundamentale Kriterien und den RSI ein gutes Rating.

