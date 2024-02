Secos-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer einen positiven Trend. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Secos gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Secos-Aktie beträgt derzeit 0,05 AUD, was 28 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,036 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,04 AUD unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Secos insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Secos. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Secos unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Secos liegt bei 44,44 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,27 eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird Secos insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.