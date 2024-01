Secos Aktie: Immer langsam!

Die Secos hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,037 AUD und ist damit um -7,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -26 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ist die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" zu bewerten.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 50 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 57,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen über Secos in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt, sondern überwiegend neutrale Themen angesprochen. Daher ist das Unternehmen als "Neutral" einzustufen, basierend auf der Anlegerstimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Secos hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Secos wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

