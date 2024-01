Second Sight Medical Products Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Aktie von Vivani Medical wurde in den letzten Monaten im Internet nur schwach diskutiert, was zu einer negativen Einschätzung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden vorwiegend positiv besprochen. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -2,73 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen zeigt eine positive Abweichung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Vivani Medical-Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die charttechnische Analyse, während das Sentiment und der RSI zu einer neutralen Einschätzung führen.