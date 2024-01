Second Sight Med.product.-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie von Vivani Medical weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 89 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie heute eher als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, welcher das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf darstellt. Der RSI für Vivani Medical liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 44 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vivani Medical ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Vivani Medical-Aktie beträgt derzeit 1,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,04 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -5,45 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,99 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,05 Prozent). Somit ergibt sich hier eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Vivani Medical daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.