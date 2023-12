Second Sight Med.product. Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Vivani Medical-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 0,889 USD um 9,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -19,18 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vivani Medical-Aktie beträgt derzeit 66, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 67,95 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Vivani Medical-Aktie.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeichnet sich eine positive Stimmung rund um die Vivani Medical-Aktie ab. Sowohl in den Kommentaren der letzten Wochen als auch in den kürzlich angesprochenen Themen überwiegen die positiven Meinungen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Vivani Medical aktuell ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs. Dies führt zu einer negativen Differenz von -88,69 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Vivani Medical-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Anlegerstimmung, wobei die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" und die langfristige Einschätzung als "Gut" herauskommen.