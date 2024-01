Second Sight Med.product. Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien und gibt Auskunft darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Vivani Medical-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 64, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 42,59 bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,1 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,07 USD eine Abweichung von -2,73 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein positiveres Bild, mit einem Schlusskurs, der um 8,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt jedoch nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was das Gesamtbild auf "Schlecht" abrundet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Vivani Medical-Aktie.