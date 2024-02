Second Chance Properties Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Dividendenrendite von Second Chance Properties liegt aktuell bei 2,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,44 Prozent zur Branchenwert. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um Second Chance Properties auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Second Chance Properties-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,23 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,24 SGD) liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielte Second Chance Properties in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,2 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,97 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,17 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 6,33 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,13 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Second Chance Properties ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.