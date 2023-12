Second Chance Properties Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Cadiz":

Second Chance Properties erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,87 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche um durchschnittlich -1,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Second Chance Properties im Branchenvergleich eine Outperformance von +12,67 Prozent erzielt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,71 Prozent im letzten Jahr, und hier lag Second Chance Properties 10,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Second Chance Properties festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Second Chance Properties-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Second Chance Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,23 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,25 SGD) weicht somit um +8,7 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,24 SGD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,17 Prozent), was zu einer anderen Bewertung der Aktie führt und zwar zu einem "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Second Chance Properties-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.