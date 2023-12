Second Chance Properties Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Second Chance Properties-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating für Second Chance Properties führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Second Chance Properties eine Rendite von 10,87 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Second Chance Properties ebenfalls bei 10,41 Prozent, was zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Second Chance Properties gab es keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke wurden als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Second Chance Properties-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,23 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,25 SGD wird charttechnisch als positiv bewertet, während der 50-Tages-Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Second Chance Properties in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.