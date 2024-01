Secom Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Secom":

Die Secom-Aktie wird aus technischer Analyse mit einer "Gut"-Bewertung beurteilt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10155 JPY, was einen Unterschied von +5,62 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 9614,63 JPY darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10326,1 JPY, was einem Unterschied von -1,66 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Das Anleger-Sentiment für die Secom-Aktie ist insgesamt "Schlecht", da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen verbreitet wurden und sich der Meinungsmarkt mit den negativen Themen rund um Secom beschäftigt hat.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das KGV der Secom-Aktie bei 21,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,78 liegt und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Secom-Aktie mit einem aktuellen RSI-Wert von 54,55 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Analyse eine Einstufung von "Neutral".