Secom Aktie: Hilfe!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Secom auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die vorherrschenden Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv, was dazu führt, dass die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), einem technischen Indikator, zeigt die Analyse, dass die Secom-Aktie überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage, der aktuell bei 71 liegt. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, einschließlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite für Secom beträgt 1,88 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (1,94 Prozent) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Secom eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.