Secom Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Secom wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Secom bei 26,89 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Secom die mittlere Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von 12,66 Prozent, mit einer Rendite von 14,23 Prozent. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens betrachtet. Das aktuelle KGV von Secom liegt bei 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die im Durchschnitt ein KGV von 51 haben, als unterbewertet angesehen wird. Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Secom-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 71,26 liegt. Daher wird dieser Aspekt als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich hingegen bei 53, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Secom in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst bekommt Secom für diese Stufe daher ein "Schlecht".