Secom Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Aktie von Secom konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,35 Prozent erzielen, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 8,3 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 14,94 Prozent, wobei Secom aktuell 17,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Secom ist momentan negativ, da überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich vor allem mit den negativen Themen rund um Secom beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Secom-Aktie ein positiver Trend, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10155 JPY lag, was einem Unterschied von +5,62 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 9614,63 JPY entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 10326,1 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt. Insgesamt erhält Secom also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Secom-Aktie zeigt einen Wert von 54,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI für die Secom-Aktie als "Neutral" eingestuft.